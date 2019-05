Toro, il commosso addio di Moretti: «Mi sentivo un bambino. Ora ricomincio da zero». Ora farà il dirigente

Grandi emozioni oggi per Emiliano Moretti, che si ritira dal calcio giocato: «Quando ho messo il piede in campo oggi mi sentivo un bambino, ancor prima che all’esordio. Non ho avuto nemmeno la forza di stoppare la palla».

Ora Moretti farà il dirigente: «Innanzitutto un nuovo ‘grazie’ a Cairo, che mi darà questa possibilità. So perfettamente che si riparte da zero, che quanto fatto finora riguardava il calcio giocato, mentre adesso mi butterò in una nuova esperienza, una nuova vita».