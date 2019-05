Torino-Lazio, esordio per il giovane brasiliano Capanni

Torino-Lazio, esordio in biancoceleste tra i grandi per il giovane brasiliano Luan Capanni, subito ammonito

Torino–Lazio, conclusasi con il risultato di 3-1, ha visto esordire tra i grandi, in biancoceleste un giovane talento della Primavera.

Luan Capanni, trequartista brasiliano classe 2000, ha fatto il suo esordio all’81’ del secondo tempo, rilevando Radu. Capanni, 13 gol in 19 presenze nel campionato Primavera, è stato ammonito dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo. Il trequartista si è fatto notare anche per un bel tiro dalla distanza, mostrando una discreta personalità.