Torino-Parma in tv e streaming: dove vederla

Il Torino sfida il Parma nel recupero della 25ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming

La Serie A riparte dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria con i recuperi della 25ª giornata. La prima sfida mette di fronte il Torino di Moreno Longo e il Parma di Roberto D’Aversa. I granata, quindicesimi in classifica con 27 punti, vogliono tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica, mentre i ducali, ottavi a pari merito con il Verona a quota 35, cercano di avvicinare la zona Europa League, con il 7° posto che dista appena una lunghezza. Torino-Parma: la partita si giocherà sabato 20 giugno 2020 alle ore 19.30 nello scenario dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Dirigerà la partita il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Torino-Parma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Clicca qui per le probabili formazioni di Torino-Parma

Torino-Parma, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/20

Quando: Sabato 20 giugno 2020

Fischio d’inizio: ore 19.30

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia