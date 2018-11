Torino-Parma 1-2: pagelle e tabellino – Serie A 2018/2019

Torino-Parma, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torino e Parma apriranno la dodicesima giornata di Serie A sfidandosi sul campo dell’Olimpico alle 15 di oggi. I granata arrivano alla gara di oggi da una striscia di sei risultati utili consecutivi dove hanno conquistato ben 12 punti. Sono attualmente al settimo posto in classifica con 17 punti, record nell’era di Cairo in A, e, nel caso di vittoria contro i crociati, salirebbero a 20 punti in piena zona Europa portandosi momentaneamente ad un punto da Lazio e Milan.

Dall’altra parte, il Parma arriva alla gara di oggi da due sconfitte e un pareggio. Gli emiliani sono attualmente a quota 14 a pari punti con il Genoa, ultima squadra battuta in questo campionato per 3-1 sul campo di Marassi. Il Parma non segna da 3 giornate e in queste ha subito ben 5 gol. In tutte le occasioni in cui ha perso in trasferta, non ha mai segnato una rete.

Torino-Parma 1-2: tabellino

MARCATORI: 8′ pt Gervinho (P), 24′ pt Inglese (P), 37′ pt Baselli (T)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji (2′ st Zaza); De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Soriano (12′ st Berenguer); Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Bastoni; Grassi, Barillà, Scozzarella (32′ st Deiola); Gervinho, Inglese (24′ st Ceravolo), Biabiany (24′ st Gazzola). Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

NOTE: ammoniti Barillà, Sepe (P); Rincon (T)

Torino-Parma: diretta live e sintesi

36′ – Ammonito Rincon nel Torino: il primo dei granata

36′ – Ultima sostituzione nel Toro: esce Baselli per Parigini

35′ – BELOTTI DI TESTA! Sepe para ancora. Pallone troppo centrale

32′ – Ultima sostituzione nel Parma: esce Scozzarella ed entra Deiola

31′ – Sempre Toro in attacco! Ma il Parma recupera bene e si propone in ripartenza

29′ – Sirigu spazza il tiro del Parma, sugli sviluppi di un calcio di punizione

28′ – OCCASIONE TORO! Zaza si allarga in area e colpisce di testa cercano di girare la palla sul secondo palo! Fuori di niente

24′ – Doppia sostituzione nel Parma: esce Biabiany e Inglese ed entrano Gazzola e Ceravolo

23′ – Squadre lunghe ora! Il Parma si affida al solo Gervinho per le ripartenze

22′ – OCCASIONE TORO! Berenguer calcia in area un tiro che viene respinto dai difensori. Per poco non arriva il gol del 2-2

21′ – Fallo di Scozzarella su Rincon! L’arbitro non lo ammonisce

19′ – Doppio fuorigioco sulla punizione del Torino! Rimessa per il Parma

17′ – Calcio di punizione per il Toro

15′ – Fallo su Gervinho, punizione Parma. Imprendibile quest’oggi l’ivoriano!

14′ – OCCASIONE BELOTTI! Colpisce di testa in area, ma Sepe la fa sua!

12′ – Secondo cambio nel Torino: esce Soriano ed entra Berenguer

8′ – OCCASIONE PARMA! Inglese colpisce una traversa clamorosa! Gervinho in campo aperto si fa strada fino all’area del Toro dove trova Inglese da solo davanti a Sirigu! Il suo tiro finisce però sulla traversa

7′ – Toro in attacco in questo inizio di secondo tempo

7′ – Corner per il Toro

5′ – Salta De Silvestri, ma non riesce a fare la torsione giusta per trovare la porta

3′ – Soriano si guadagna un buon calcio di punizione sulla trequarti

2′ – Prima sostituzione nel Toro: esce Djidji ed entra Zaza

1′ – SI RIPARTE! Inizia ora la seconda frazione di gioco

SINTESI PRIMO TEMPO: si chiude col Parma in vantaggio il primo tempo tra i granata e gli emiliani. Il Toro non è mai entrato veramente in partita almeno fino agli ultimi 15 minuti dove ha cercato di recuperare le sorti di una partita in cui per poco il Parma poteva chiuderla con Biabiany che ha sprecato il gol del 3-0. Il Parma è andato in vantaggio a causa di una totale amnesia difensiva da parte di Izzo e Nkoulou che di fatto hanno regalato a Gervinho il pallone dell’1-0. Allo stesso modo, anche il 2-0 dei crociati è arrivato da una mancata chiusura difensiva su Inglese che ha trovato un gol bellissimo all’incrocio dei pali. Il gol di rabbia di Baselli, ha rimesso in gioco il Toro.

47′ – Si chiude qui il primo tempo tra Torino e Parma

46′ – Altro assist messo in mezzo da Belotti, ma la palla va lunga e nessuno del Toro riesce a prenderla

45′ – Ammonito Sepe per perdita di tempo! Saranno due i minuti di recupero

45′ – Rincon ci prova dalla lunga distanza! Il venezuelano calcia malissimo però

43′ – Massa al centro delle polemiche dei granata, il fallo precedente su De Silvestri al limite non è stato fischiato! Dal replay il fallo non solo è evidente, ma è anche da ammonizione

42′ – De Silvestri manca per poco il gol del pareggio! Gagliolo si fa sorprendere sul traversone messo in mezzo da Belotti!

39′ – Fallo del Parma, punizione Toro

37′ – Baselli scaglia un tiro potente che si insacca in porta! Sepe non può nulla sul siluro di Baselli che approfitta di una situazione confusa in area di rigore

37′ – BASELLI! Accorcia le distanze il Toro!

35′ – Primo tempo da dimenticare per Djidji. Sbaglia clamorosamente anche un semplice passaggio sulla fascia. Si scalda Zaza

32′ – Prova Falque con l’esterno, ma non centra la porta. Il pallone finisce alto sulla traversa

31′ – OCCASIONE PARMA! Biabiany va vicino al 3-0! Sirigu para il tiro potente dell’ex Inter

29′ – Fallo su Gagliolo in mezzo al campo. Punizione Parma

27′ – Il primo ammonito della partita è del Parma: Barillà prende il giallo

24′ – Inglese scarica all’incrocio di sinistra battendo Sirigu che non riesce a parare! Ottimo cross in area da parte di Gagliolo. Izzo non riesce a prendere Inglese

24′ – RADDOPPIO PARMA CON INGLESE!

23′ – Massa, dopo un’attenta osservazione, non dà il rigore al Parma

23′ – VAR REVIEW! Possibile fallo di mano in area di Djidji

19′ – Il Toro non riesce a trovare lo specchio della porta

16′ – Fuorigioco di Gervinho segnalato dal guardalinee

16′ – Nulla di fatto sulla punizione del Toro. Riparte il Parma

15′ – Fallo di Grassi su Belotti vicino la bandiera. Interessante punizione per i granata

14′ Aina non riesce a tenere in campo il pallone sulla destra. Sarà rimessa per il Parma

12′ – OCCASIONE TORO! Belotti sbaglia un gol fatto! Nel momento del colpo di testa di Baselli in area, Belotti per poco non trova il gol del pareggio

8′ – Che disastro la difesa del Toro! Nkoulou e Izzo dapprima chiudono Gervinho, ma poi si fanno prendere il pallone. L’attaccante del Parma può quindi calciare in porta dove Sirigu si fa scavalcare

Molto bene la difesa del Torino sul gol di Gervinho.#TorinoParma pic.twitter.com/iM96d4yRz1 — Valerio Nicastro (@valerionicastro) November 10, 2018

8′ – PARMA IN VANTAGGIO! Gervinho porta in vantaggio il Parma

6′ – Altro corner per il Parma, il secondo di fila

5′ – OCCASIONE PARMA! Gervinho calcia in porta impegnando Sirigu a spazzare in angolo!

5′ – Il Parma riparte con Grassi trovando un Toro scoperto in difesa! Tuttavia manca il controllo e Belotti evita un pericolo

4′ – Primo corner della partita: sarà battuto dal Toro

4′ – Tiro corto da parte di Baselli che viene respinto dalla difesa avversaria

3′ – Fallo di Barillà su De Silvestri sulla fascia. Sarà punizione per il Toro

1′ – SI PARTE! Inizia ora la sfida delle 15 tra Torino e Parma

Torino-Parma: formazioni ufficiali

E sono arrivate le ufficiali di Torino-Parma! Nessuna novità tra le fila dei granata se non che per il modulo. Anziché il 3-5-2, Mazzarri ha preferito un 3-4-2-1 con Belotti unica punta. TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Soriano; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Bastoni; Grassi, Barillà, Scozzarella; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

Torino-Parma: probabili formazioni e pre-partita

QUI TORINO – Con Meité squalificato, ritorna Soriano dal 1’ contro il Parma. Per il resto, Mazzarri dovrebbe confermare la formazione che ha vinto per 4-1 a Genova contro la Sampdoria. Confermato quindi Djidji in difesa che affiancherà Izzo e Nkoulou davanti a Sirigu, fresco di convocazione in Nazionale. A centrocampo spazio a De Silvestri sulla fascia sinistra, mentre sulla destra se la giocano Aina e Berenguer. In mezzo al campo Soriano, Rincon e Baselli completeranno il reparto. In attacco confermati Falque e Belotti. Da valutare l’ipotesi di un tridente con anche Zaza. Rimane poi valida l’idea di un 3-4-1-2 con Soriano spostato sulla trequarti.

QUI PARMA – D’Aversa dovrà fare a meno di Stulac per squalifica, ma anche di Dimarco e Sierralta per infortunio. Nel 4-3-3 del Parma, nella la linea difensiva davanti a Sepe, ci saranno Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Gobbi con quest’ultimo che si giocherà il posto con Bastoni. A centrocampo, troviamo Rigoni, Deiola e Barillà, mentre in attacco Gervinho, Inglese e Di Gaudio completeranno l’11 titolare. Attenzione al probabile l’impiego di Siligardi al posto di Di Gaudio.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Soriano, Rincon, Baselli, Aina; Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Deiola, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

Torino-Parma: i precedenti del match

Le squadre si sono affrontate 14 volte nel massimo campionato italiano. Tra le mura dell’Olimpico però, il bilancio sorride agli emiliani che hanno vinto 4 volte in trasferta. Il Toro ha invece ottenuto solamente 3 vittorie e 7 pareggi. 17 sono i gol segnati dai granata, mentre 21 quelli segnati dagli emiliani. Il primo incontro ufficiale risale al 30 dicembre del 1990 quando, alla quattordicesima giornata di A, la gara terminò per 0-0. L’ultimo è invece relativo al 2014, anno della retrocessione del Parma, e in quell’occasione il Toro si impose per un tiratissimo 1-0. I granata, in tutte e tre le volte in cui hanno vinto, non hanno mai subito reti dal Parma.

Torino-Parma: l’arbitro del match

La sfida dell’Olimpico sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia. Per l’arbitro di Imperia si tratta della quinta partita in questo campionato. Il classe ‘81 sarà coadiuvato dalla coppia di guardalinee composta da Gianmattia Tasso della sezione di La Spezia e da Alessio Tolfo della sezione Aia di Pordenone. Al quarto uomo troveremo Antonio Giua della sezione di Olbia, mentre alla VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Daniele Chiffi della sezione di Padova e Alessandro Lo Cicero della sezione Aia di Brescia.

Massa ha già arbitrato 18 gare del Torino tra Serie A, Serie B e Coppa Italia con un bilancio complessivo di 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Molti meno sono invece gli incontri tra il Parma e l’arbitro di Imperia. Tra Serie A e Coppa Italia, gli emiliani hanno ottenuto una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte con Massa.

Torino-Parma Streaming: dove vederla in tv

Torino-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.