Toro, il record di Mazzarri: 40.000 euro di multe per protesta

Toro, Mazzarri si rende protagonista di un ennesimo record: con la multa da pagare per l’espulsione contro il Milan, raggiunge quota 40.000 euro

Il Toro di Walter Mazzarri corre a cento all’ora, e sta macinando record su record. La squadra sembra fatta ad immagine e somiglianza dell’allenatore toscano e venerdì tenterà un’altra impresa, ovvero battere la Juve nel derby della Mole, all’Allianz Stadium.

Mazzarri, nel frattempo, si è reso protagonista di un curioso record: l’ennesima espulsione rimediata contro il Milan, per proteste contro l’arbitro, è la sesta di questo campionato. Le espulsioni sono arrivate per offese ingiuriose nei confronti dei vari direttori di gara, quindi automaticamente sono scattate le multe. Mazzarri è arrivato a quota 40.000 euro di ammende comminategli dal Giudice Sportivo per il suo comportamento focoso in panchina.