Toro, largo ai giovani: centrocampo in mano a Lukic e Meitè

Toro, largo ai giovani: contro il Sassuolo a centrocampo, spazio per Lukic e Meité. Con Baselli sono il futuro della mediana granata

Il Torino è pronto a prendersi l’Europa anche grazie ai suoi giovani. Due su tutti, ovvero Sasa Lukic e Meitè. Il serbo classe ’96, stava per regalare un clamoroso successo nel derby contro la Juve allo Stadium, grazie al suo primo gol in Serie A. I tifosi granata lo hanno esaltato a Superga e Lukic sarà in cabina di regia contro il Sassuolo.

Suo compagno di reparto sarà Meitè. Il francese ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle il periodo buio, e sta tornando sui livelli di inizio stagione. Con il rientro di Baselli, il Torino vara la linea verde a centrocampo: il presente e il futuro della mediana granata convivono, con l’obiettivo Europa.