Trippier dubbioso: «Sempre dato tutto per il Tottenham, ora devo riflettere»

Trippier apre ad un possibile addio al Tottenham, dopo la sconfitta in finale di Champions League. Su di lui Napoli e Juve

Kieran Trippier ha parlato dopo la delusione causata dalla sconfitta contro il Liverpool in finale di Champions League. Il terzino del Tottenham ha rilasciato un’intervista al Mirror: «Non so cosa mi aspetta per il futuro, ora voglio riposarmi».

«Per il Tottenham ho dato sempre tutto, ma ora dovrò riflettere. Voglio restare in Inghilterra, ma devo capire cosa vogliono fare gli Spurs». Napoli e Juventus sono avvisate.