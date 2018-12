Udinese-Cagliari: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Cagliari, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Punti pesanti in chiave salvezza alla Dacia Arena nella sfida fra l’Udinese di Davide Nicola e il Cagliari di Rolando Maran. I friulani sono diciasettesimi in classifica a quota 15 e attraversano un periodo difficile, mentre i sardi con la vittoria casalinga sul Genoa hanno fatto un balzo in avanti in graduatoria portandosi al 13° posto con 20 punti. Una vittoria regalerebbe un inizio d’anno più sereno ai bianconeri, mentre permetterebbe ai rossoblù di abbandonare i quartieri bassi e avvicinarsi alla zona europea. Tutto come previsto nell’undici di partenza dei friulani, con Nicola che schiera dal 1′ Pussetto accanto a Lasagna al posto dello squalificato De Paul. Behrami riprende il suo posto a centrocampo. Qualche sorpresa invece nella formazione titolare dei sardi: Maran sceglie Cerri in attacco al posto di Pavoletti, mentre in difesa trova spazio al centro Romagna, con Pisacane dirottato sulla sinistra al posto di Padoin. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Udinese-Cagliari.

Udinese-Cagliari: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Udinese-Cagliari: formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Ter Avest, Giu. Pezzella, Wague, Balic, Barak, Pontisso, Machis, Vizeu, Micin. Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Ionita, Bradaric, Barella; João Pedro; Cerri, Farias. A disposizione: Daga, Rafael, Andreolli, Faragò, Pajac, Cigarini, Dessena, Padoin, Doratiotto, Pavoletti, Sau, Verde. Allenatore: Rolando Maran

Udinese-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Assenza pesante in attacco per Nicola, che non avrà a disposizione l’argentino De Paul, squalificato. Sarà dunque Pussetto ad affiancare Lasagna. A centrocampo c’è invece il rientro prezioso di Behrami dopo il turno di stop. Per le corsie laterali Stryger-Larsen e D’Alessandro sono in vantaggio su Ter Avest e Giuseppe Pezzella. Nel reparto arretrato dovrebbe trovar spazio dal 1′ Opoku.

Maran recupera a tempo di record João Pedro dopo la botta rimediata contro il Genoa. Il brasiliano troverà dunque spazio regolarmente sulla trequarti rossoblù alle spalle del tandem offensivo composto da Pavoletti e Farias. A centrocampo tornano dal 1′ Ionita e Bradaric al posto di Faragò e Cigarini. In difesa Pisacane dovrebbe vincere il ballottaggio con Romagna per chi affiancherà al centro Ceppitelli.

Udinese-Cagliari, i precedenti del match

Udinese e Cagliari si sono affrontate 48 volte nella storia della Serie A a girone unico. Nei precedenti prevalgono i friulani con 21 vittorie, 14 pareggi e 11 successi rossoblù. Ancora più netta la supremazia bianconera se si considerano le statistiche delle sole partite casalinghe, con 14 successi dell’Udinese, 7 pareggi e appena 2 vittorie del Cagliari. L’ultimo successo sardo a Udine risale alla scorsa stagione, quando i rossoblù di Diego Lopez espugnarono la Dacia Arena imponendosi 1-0 grazie a un goal di João Pedro.

Udinese-Cagliari, l’arbitro del match

L’arbitro della gara Udinese-Cagliari è il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il giovane fischietto classe 1982 ha arbitrato in carriera per 6 volte in Serie A sia i friulani, con un bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, sia il Cagliari, che con lui ha dei trascorsi negativi, avendo collezionato 5 sconfitte e una vittoria. In questa stagione Mariani ha diretto Udinese-Napoli lo scorso 20 ottobre (0-3 per i partenopei di Ancelotti) e Juventus-Cagliari del 3 novembre (3-1 per i campioni d’Italia di Allegri).

Udinese-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box e canale 384 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.