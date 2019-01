Clamorosa gaffe della Uefa sul proprio account italiano di Twitter. Tra i grandi bomber azzurri manca l’ex capitano giallorosso

Errare humanum est. L’account italiano della Uefa ha aperto un sondaggio su Twitter. Il tweet in questione chiedeva ai followers di scegliere uno tra i sei bomber italiani più rappresentativi dell’era moderna. I grandi attaccanti scelti dalla Uefa sono Pippo Inzaghi, Bobo Vieri, Totò Di Natale, Luca Toni, Il Divin Codino Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. Non pervenuto Francesco Totti. Assenza che fa ancora più rumore se si pensa che l’ex capitano giallorosso detiene il record di giocatore più anziano ad aver mai segnato in Champions League (38 anni e 59 giorni), ha vinto una Scarpa d’oro ed è secondo nella classifica dei bomber Serie A di tutti i tempi, dietro solo a Silvio Piola, avendo segnato 250 gol.

Il tweet, che ha suscitato l’ira dei tifosi giallorossi e degli appassionati di calcio in generale, è stato poi rimosso dall’account italiano della Uefa, rimpiazzato da un video di una magistrale punizione dell’ex capitano della Roma. Excusatio non petita, accusatio manifesta.