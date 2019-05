Ulivieri a Radio Marte: «Con Sarri la Juve cambierà gioco»

Renzo Ulivieri, intervenuto a Radio Marte, ha parlato dell’effetto che Maurizio Sarri potrebbe avere sul gioco della Juventus

Renzo Ulivieri è intervento a Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori ha parlato dell’effetto che Sarri potrebbe avere sul gioco della Juve.

«Con Sarri possono cambiare i principi di gioco della Juventus, ma non è detto che questi principi funzionino in tutti gli ambienti, tutto dipende dai calciatori e da come li recepiscono. Il gioco viene fatto in base alle caratteristiche dei calciatori», ha dichiarato Ulivieri.