Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.44 – Gli arbitri del futuro – Le prime parole ufficiali di Alfredo Trentalange come nuovo presidente dell’AIAIndubbiamente la prima cosa a cui tengo e alla quale voglio lavorare da subito è la creazione di un tavolo dei presidenti di sezione, in cui uno al fianco dell’altro si condividano le problematiche e i bisogni della base e dei territori». LE SUE PAROLE

Ore 11.23 – Il piano di Sibilia per la FIGC – Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti e candidato alla presidenza della FIGC, ha così parlato riguardo al futuro del movimento calcistico italiano: «Non posso tirarmi indietro adesso, è anche una questione di onore e dignità. C’era un accordo, con un ex presidente federale a fare da garante, di cui pare nessuno se ne ricordi. Questo è un anno drammatico per tutti. La pandemia non è finita. Non ho scritto il libro dei sogni. Il mio è un documento sobrio: governance, attività sportiva, riforma dei campionati, giustizia sportiva, attività dilettantistica, calcio femminile, formazione e attività sociali e culturali».

Ore 11.01 – Carvjal out con l’Atalanta – Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid dovrà fare a meno di Dani Carvajal per la sfida di Champions in programma mercoledì 24 febbraio a Bergamo contro l’Atalanta valevole gli ottavi di finale di Champions League.

Ore 10.44 – Lazio, possibile squalifica per bestemmia per Lazzari – Manuel Lazzari potrebbe ricevere una giornata di squalifica per una bestemmia pronunciata nel corso della sfida di ieri sera contro l’Inter. La ricostruzione

Ore 10.11 – Juventus, le condizioni di Cuadrado – Secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata odierna Juan Cuadrado dovrebbe sottoporsi agli esami per valutare l’entità dell’infortunio alla coscia destra riscontrato sabato contro il Napoli. Ecco quanto può stare fuori.

Ore 09.41 – Serie A, la versione di Lippi – Marcello Lippi è intervenuto su RadioRai alla trasmissione “Radio anch’io sport” facendo il punto sulla corsa Scudetto nella settimana che porta al derby di Milano: «Da questo campionato c’era da aspettarsi di tutto. E’ cominciata in maniera animala, senza preparazione, con squadre costrette a fare verifiche durante il campionato. C’erano i presupposti. Ci sono quattro o cinque squadre per lo Scudetto. L’Atalanta è un po’ troppo indietro. Se il Napoli vincesse contro la Juve, invece, tornerebbe in corsa». LE SUE PAROLE

Ore 9.11 – Juventus, Dybala verso il recupero – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la speranza di Andrea Pirlo è quella di riavere Paulo Dybala per la partita di mercoledì contro il Porto. L’argentino è ancora ai box per l’infortunio al ginocchio rimediato il 10 gennaio con il Sassuolo. I dettagli

Ore 08.55 – Milan, tocca a Mandzukic – Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, contro la Stella Rossa, Stefano Pioli opterà per il turnover. In campo dovrebbero scendere dal primo minuto Mario Mandzukic e Sandro Tonali. All’ex bianconero si chiedono sacrificio e gol, mentre all’ex Brescia si vorrebbe il salto di qualità definitivo. In difesa possibile impiego di Tomori con Kalulu terzino destro.

Ore 08.33 – Napoli, le condizioni di Lozano e Ospina – Il Napoli torna in campo oggi dopo la vittoria sulla Juventus in vista dell’impegno di Europa League contro il Granda di giovedì. L’allenamento odierno, come rivelato da Corriere dello Sport, sarà anche la prima opportunità per valutare le condizioni di Hirving Lozano e David Ospina, usciti acciaccati dalla sfida con i bianconeri e al momento in dubbio per la gara di Europa League.

Ore 8.01 – Milan, comincia una settimana decisiva – Il Milan tornerà a lavorare oggi pomeriggio a Milanello dopo la sconfitta di sabato contro lo Spezia. Sarà la prima occasione per il tecnico Stefano Pioli di confrontarsi con la squadra. Ecco cosa dirà il tecnico.