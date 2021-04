Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.23 – Parma, ecco Ribalta – Il Parma ha annunciato ufficialmente che Javier Ribalta sarà il nuovo Managing Director – Sport della società crociata. Ribalta ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Novara, della Juventus (per cinque stagioni) e del Manchester United, prima di diventare Direttore Sportivo dello Zenit San Pietroburgo.

Ore 11.04 – Bologna, situazione infortuni – Lorenzo De Silvestri, uscito per infortunio contro la Roma, oggi sosterrà gli esami strumentali che stabiliranno l’esatta entità del guaio muscolare accusato alla coscia sinistra ma secondo Corriere dello Sport è più che probabile che il terzino domenica pomeriggio non ci sarà.

Ore 10.44 – Spinazzola out – Non arrivano buone notizie per Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra giovedì scorso nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. Il giocatore non solo salterà la gara di ritorno ma come riferito da Il Tempo ne avrà almeno per altri dieci giorni, ciò significa che indicativamente salterà anche le sfide di campionato contro Torino e Atalanta

Ore 10.21 – Caso tamponi – La Lazio impugna la sentenza e fa ricorso: oggi la presentazione della richiesta alla Corte Federale. I dettagli

Ore 9.44 – Juventus, un clamoroso retroscena – Poco prima del suo addio alla Juve, Massimiliano Allegri diede un consiglio al presidente Agnelli: «Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società». Parole dure – riportate oggi da Repubblica – che probabilmente al momento non furono capite dal numero uno bianconero, vista la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo e un percorso positivo nelle restanti competizioni.

Ore 9.34 – Kokorin non ritorna – Non arrivano notizie incoraggianti per la Fiorentina sul fronte Aleksandr Kokorin. Come segnala La Nazione, l’attaccante russo non è ancora in gruppo e sta proseguendo il lavoro differenziato dopo la lesione muscolare accusata nella partita contro la Roma (3 marzo).

Ore 9.00 – Napoli, mamma che Osimhen! – Nell’ultimo mese, Victor Osimhen ha fatto vedere quelle qualità che in tutta la stagione non si erano palesate. Ora il Napoli si trova in squadra un attaccante rinato per la prossima stagione.

Ore 8.55 – Blackout DAZN – Oggi si terrà un’assemblea della Lega Serie A con ordine del giorno all’ordine del giorno la centrale unica Var e la ripartizione delle risorse dei diritti tv in base al pubblico pagante negli stadi.Come riferisce Gazzetta dello Sport, sarà anche l’occasione per discutere dei problemi tecnici avuti domenica da Dazn per Inter-Cagliari e Verona- Lazio. La Lega aveva chiesto in una lettera a Dazn chiarimenti al fine di scongiurare episodi simili in futuro ed è molto probabile che il tema venga riproposto dai 4 club pro-Sky oggi in assemblea.

Ore 08.35 – Addio CR7? – Il futuro di Cristiano Ronaldo dipende tanto dal piazzamento in campionato e dall’ingresso in Champions. La volontà dell’attaccante portoghese

Ore 08.00 – Il calcio di strada rivive nel silenzio – Sembra di essere tornati ai tempi del calcio di strada, grazie a battibecchi e scambi di battute che il silenzio dei nostri stadi ci permette di godere. LEGGI L’EDITORIALE