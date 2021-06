Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 23.30 –La Juventus ha guardato con attenzione l’evolversi dei casi Donnarumma e Calhanoglu al Milan. Ora punta tutto su Romagnoli a zero. La trattativa

Ore 22.45 – L’agente di Aaron Ramsey ha commentato su Twitter le voci su un possibile ritorno del Gallese all’Arsenal. Ecco cosa ha detto

Ore 22.15 – Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha commentato la decisione di Calhanoglu ai microfoni di OCW Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Ore 21.20 – Diritti tv Serie A, è ancora caos – Dopo la protesta di Sky contro l’accordo tra Dazn e Tim, l’agenzia di telecomunicazioni ha replicato con una dura lettera: «TIM resta stupita dalle preoccupazioni di SKY sulla concorrenza e la libera scelta dei clienti, dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) ha accertato più volte che SKY è un soggetto dominante nel settore della pay tv detenendo una quota di mercato pari a circa l’80%. La modalità in streaming con cui gli appassionati possono vedere tutte le partite di Serie A anche per il prossimo triennio, si inserisce in un percorso avviato oramai da tempo e in cui DAZN, come Netflix, Amazon e Disney+ (e la stessa SKY con NOW), rappresentano il futuro della distribuzione dei contenuti, fruibili nelle abitazioni e fuori casa con gli apparecchi tradizionali e con quelli di nuova generazione quali smartphone, computer e tablet». Leggi qui il testo completo

Ore 19.30 – Le parole di Calhanoglu – Il trequartista turco ha rilasciato le prime parole ai microfoni di Inter Tv. Clicca qui per leggerle.

Ore 18.30 – Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter – Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter. Il comunicato ufficiale.

Ore 17.30 – Sassuolo, parla Carnevali – Il dirigente neroverde ha commentato le voci di mercato che riguardano Raspadori e Locatelli. Previsto un incontro con la Juventus

Ore 16.30 – Parla Bernardeschi – Dal ritiro della Nazionale, Federico Bernardeschi ha parlato del cambio di marcia da quando Mancini è sulla panchina azzurra. Le sue parole.

Ore 15.25 – Sì alla riapertura degli stadi in Serie A – Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha annunciato che i tifosi torneranno sugli spalti a partire dal 22 agosto. Le sue dichiarazioni

Ore 13.46 – Calhanoglu day in casa Inter – Il centrocampista turco si è recato al CONI per sostenere la seconda parte di visite mediche, quella per l’idoneità sportiva, e poi firmerà il nuovo contratto con il club nerazzurro. Gli aggiornamenti

Ore 13.05 – Giampaolo si avvicina alla Sampdoria – Il tecnico blucerchiato riceverà oggi la proposta del club blucerchiato: incontro tra il direttore sportivo Osti e l’agente dell’allenatore Tinti. La novità

Ore 12-35 – Ranieri piace allo Spezia – L’ex tecnico della Sampdoria potrebbe ripartire subito dalla Serie A e restare in Liguria: aquilotti vigili in caso di addio di Italiano. I dettagli

Ore 12.05 – Marlon è un nuovo calciatore dello Shakhtar Donetsk – Il difensore brasiliano lascia il Sassuolo a titolo definitivo e riabbraccia il tecnico De Zerbi in Ucraina. Il comunicato ufficiale

Ore 11.30 – Roma, Friedkin cerca fondi – Il proprietario del club giallorosso ha tra le mani un progetto ambizioso: per raggiungere la Champions League serviranno finanziamenti da altre società internazionali. Le ultime

Ore 10.05 – Fiorentina Italiano, i viola non vogliono lo scontro con lo Spezia: la situazione – La Fiorentina vuole Vincenzo Italiano, ma c’è da convincere lo Spezia che lo lascerebbe partire solo dietro il pagamento della clausola. La notizia

Ore 9.25 – La Juventus non molla Locatelli: novità sull’offerta dei bianconeri – I bianconeri sarebbero sempre in pressing per Manuel Locatelli e ora avrebbero in mano una nuova carta per cercare di convincere il Sassuolo. La notizia

Ore 8.40 – Calciomercato Napoli, offerta al Benfica per Nuno Tavares – Gli azzurri sono a caccia di un terzino sinistro e avrebbero presentato un’offerta ufficiale al Benfica per Nuno Tavares. I dettagli

Ore 8.20 – Calhanoglu Inter: il jolly di Marotta, rinnovi da 2 di picche per il Milan – Il calciomercato regala un botto con l’arrivo di Calhanoglu all’Inter: dopo il caso Donnarumma, la gestione rinnovi in casa Milan lascia parecchi dubbi. L’editoriale