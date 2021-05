Ultime Notizie Serie A: I nomi per il dopo Ranieri, Cuadrado rinnova?

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10:00 Galliani: «Dopo Cittadella sono finito in chiesa a pregare. Bisogna vendere un sacco di giocatori» – LE PAROLE

Ore 9.30 Juan Cuadrado si è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro. Le ultime

Ore 9.00 Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione di Serie A 2021/22. Ora per la società doriana si apre la caccia al nuovo tecnico e, secondo La Gazzetta dello Sport, sono cinque i nomi tra cui sarà fatta la scelta. I nomi

Ore 8.30 Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa la Juventus vince un altro titolo. I bianconeri chiudono infatti al primo posto della classifica degli esborsi nei confronti dei procuratori sommando le annate 2019 e 2020. I 65 milioni spesi in due anni regalano la vetta, a seguire un po’ a sorpresa la Roma con 42 milioni, Inter sul podio con 40, Milan 33. CONTINUA A LEGGERE