Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Milan, Maignan: «Progetto ambizioso, non sono qui per far dimenticare Donnarumma» – Mike Maignan ha parlato del suo arrivo al Milan, tra Donnarumma, Ibrahimovic e l’italiano. Le parole

Ore 9.15 – Torino, Juric ha firmato: oggi arriva l’annuncio dei granata – Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Torino. Firmato il contratto con i granata, si attende l’annuncio ufficiale. La notizia

Ore 8.40 – Malagò: «Mourinho colpo pazzesco. Conte e Donnarumma via? Scelte comprensibili» – Giovanni Malagò, presidente del CONI, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’arrivo alla Roma di José Mourinho e degli addii a Inter e Milan di Conte e Donnarumma. Le parole

Ore 8.20 – La retromarcia di Agnelli, il sorpasso all’esterno di Marotta – Un tranquillo giovedì di paura per le due acerrime rivali del nostro calcio: Agnelli ha riportato Allegri alla Juve, Marotta ha sfilato Inzaghi dal taschino di Lotito. L’editoriale