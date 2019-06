Valencia, statua per uno storico tifoso al Mestalla – FOTO

Il Valencia si rende protagonista di un gesto davvero nobile. Sugli spalti del Mestalla, infatti, è comparsa la statua di uno storico tifoso. Vicente Navarro Aparicio era un appassionato sostenitore dei pipistrelli, nonostante fosse non vedente dagli anni ’50.

Con l’erezione di questa statua, il Valencia potrà avere sempre al suo fianco lo storico tifoso, scomparso due anni fa.

🇪🇸 A Valencia fan Vicente Navarro had a season ticket but he sadly ended up blind.

🏟 He would attend every home game to support his team

😥 He passed away 2 years ago.

👤Valencia have put a statue of him in his seat – so he would forever be at the game.

❤ Touch of Class! pic.twitter.com/Mpf8RgAheR

— APRECON (@aprecon) June 4, 2019