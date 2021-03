Verona-Milan in tv e streaming: dove vederla

Gli scaligeri di Juric ospitano i rossoneri di Pioli nella 26ª giornata di Serie A: dove vedere Verona-Milan

Trasferta insidiosa per il Milan di Stefano Pioli, che nella 26ª giornata di Serie A fa visita al Verona di Ivan Juric. Verona-Milan: la partita si giocherà domenica 7 marzo 2021 nello scenario dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio.

I rossoneri si presentano all’appuntamento con tante assenze di prim’ordine, che costringeranno Pioli ad affidarsi ad una formazione rimaneggiata in un campo tradizionalmente ostile per i rossoneri, che al Bentegodi nel 1973 e nel 1990 persero due Scudetti. Il Diavolo, secondo con 53 punti, non può permettersi passi falsi, pena una drastica riduzione del distacco dalla terza, la Juventus, che con il successo nell’anticipo contro la Lazio si è portata provvisoriamente a -1 e ha ancora da recuperare la gara di andata contro il Napoli. Gli scaligeri, dal canto loro, stanno disputando un bel campionato e si trovano all’8° posto con 38 punti e 6 lunghezze di ritardo dalla zona europea.

La gara Verona-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca di Verona-Milan è stata affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Domenica 7 marzo 2021

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Marco Antonio Bentegodi (Verona)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

