«Vi brucerei tutti», i giocatori abbandonano il campo e la partita viene sospesa

San Biagio è stato il teatro di un nuovo episodio di discriminazione. Al grido di uno spettatore, i giocatori lasciano il campo e la partita viene sospesa

Non solo i campi di Serie A ma anche quelli di periferia sono vittima di spiacevoli episodi di discriminazione razziale. San Biagio, una piccola frazione del comune di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova, è il teatro dell’orrore. Durante una partite valevole per il torneo amatoriale della Uisp, dalla tribuna si sente una minaccia: «Vi brucerei tutti». Tre parole cariche d’odio scagliate contro i giocatori di origini marocchine presenti nella squadra ospite. La situazione è ben presto degenerata. I calciatori hanno abbandonato il campo e l’arbitro ha sospeso la partita. Si tratta di un episodio che testimonia come, nonostante i grandi proclami delle ultime settimane, il calcio italiano non sia ancora del guarito.