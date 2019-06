Virtus Entella, Gozzi: «Palermo penalizzato ma il Cesena non pagò»

Virtus Entella, parla il presidente Gozzi sulla prossima stagione, che vedrà i liguri tornare in Serie B: le parole sulla vicenda Palermo

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX. Il presidente dei liguri ha parlato della prossima stagione della sua squadra, e della vicenda Palermo: «Abbiamo riportato l’Entella dove doveva stare già l’anno scorso».

«Dimostremo che non siamo solo capaci di risalire. Oggi il Palermo viene penalizzato di 20 punti per la stessa ragione per cui il Cesena lo scorso anno non ha pagato».