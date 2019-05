Xavi il predestinato: prima volta in panchina, allenerà l’Al Sadd

Xavi, prima volta in panchina: l’ex Barcellona allenerà la squadra qatariota dell’Al Sadd, dove ha militato fino al suo addio al calcio

È un destino che si compie quello di Xavi. L’ex centrocampista del Barcellona, architetto fantastico della squadra che ha vinto tutto, si siederà per la prima volta in panchina con il ruolo di allenatore.

Xavi allenerà l’Al Sadd, squadra in cui ha militato dopo il suo addio al Barcellona. Arrivato in Qatar nel 2015, ha appeso questa estate le scarpette al chiodo per intraprendere questa nuova avventura.