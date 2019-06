Zhang, auguri speciali ad Ausilio: «Dove sono i miei giocatori?» – FOTO

Il presidente nerazzurro Zhang ha fatto gli auguri in modo particolare al ds dell’Inter Ausilio. Il messaggio

Oggi Piero Ausilio compie 47 anni e ha ricevuto gli auguri del presidente Zhang in modo speciale. Il ds dell’Inter ha festeggiato il compleanno in sede nerazzurra, in pieno calciomercato, e dunque ha spento le candeline con tutta la dirigenza.

Il presidente nerazzurro ha voluto fare gli auguri al dirigente anche sui social e lo ha fatto in modo simpatico. «Dove sono i miei giocatori?» ha scritto Zhang, immaginando che fosse proprio quello il desiderio del ds.