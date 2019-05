Agente Theo Hernandez: «Trattativa con il Napoli viva»

L’agente di Theo Hernandez ha parlato di una trattativa in corso con il Napoli. Le parole del procuratore dello spagnolo

Il Napoli ha messo gli occhi su Theo Hernandez, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad. Della trattativa ha parlato l’agente dello spagnolo, Manuel Garcia Quilon, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Sì, il Napoli mi ha contattato per Hernandez. La trattativa è viva» ha dichiarato il procuratore del terzino. Il Napoli è alla ricerca non solo di un profilo per la fascia sinistra, ma anche per quella destra.