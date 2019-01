Barella, l’Inter rilancia: Zhang chiama Giulini, chieste 2 contropartite

È bagarre totale per Nicolò Barella del Cagliari: l’Inter risponde al Chelsea con una telefonata del presidente Zhang a Giulini e il rilancio.

Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella è uno dei nomi più caldi nel calciomercato di gennaio per la Serie A. Il presidente rossoblù Tommaso Giulini vorrebbe tenere il giocatore fino a giugno, ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile lo lascerebbe partire. Il Chelsea sembra volere fare sul serio per il giocatore cagliaritano, e ha presentato una proposta al club isolano, ed ecco che l’Inter, secondo “Il Corriere dello Sport”, risponde con una contromossa.

Il patron nerazzurro, infatti, avrebbe telefonato al suo collega Tommaso Giulini, effettuando un rilancio per il classe 1997. Il numero uno rossoblù avrebbe aperto alla nuova proposta dei nerazzurri, ma chiesto alcune contropartite al club milanese: il Cagliari vorrebbe infatti tutto il cartellino di Eder e il prestito di Bastoni. La trattativa fra le parti sarebbe fluida, tuttavia anche gli altri club interessati non mollano la presa, in particolare il Napoli di Ancelotti e il Manchester United. Difficile poter prevedere al momento chi la spunterà.

