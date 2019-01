Bologna-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Juventus, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la sosta post-natalizia, il Bologna di Filippo Inzaghi è pronto ad ospitare la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si giocherà sabato 12 gennaio allo stadio Dall’Ara con calcio d’inizio fissato alle 20.45.

Partita in gara secca, con in palio l’accesso ai quarti, con supplementari e rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Solo una delle due squadre, quindi, potrà proseguire il suo cammino in Coppa Italia. Chi passerà il turno tra Bologna e Juventus incrocerà nei quarti di finale la vincente di Cagliari-Atalanta, come da tabellone sorteggiato ad inizio stagione. Anche i quarti di finale si disputeranno con gara secca.

Bologna-Juventus: diretta live e sintesi

Bologna-Juventus: formazioni ufficiali

Bologna-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Per la sfida contro la Juventus, il Bologna di Filippo Inzaghi dovrebbe schierare fin dal primo minuto Sansone arrivato dal Villarreal così come Soriano. Santander è ancora ko e lavora per recuperare in campionato contro la SPAL. Come lui assenti dalla lista dei convocati anche Paz, Dzemaili e Nagy, più Poli squalificato.

La Juventus di Massimiliano Allegri dal suo canto deve far fronte all’assenza di Mario Mandzukic, che in seguito all’allenamento del giovedì ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per questo motivo Allegri potrebbe decidere di far giocare il giovane Moise Kean dal primo minuto, assieme a Dybala e a Cristiano Ronaldo. In difesa ballottaggio Rugani-Benatia con il primo favorito, mentre a centrocampo spazio dal primo minuto per Emre Can.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Donsah, Pulgar; Soriano, Dijks; Sansone, Falcinelli. A disposizione: Da Costa, Santurro, Corbo, De Maio, Gonzalez, Mbaye, Krejci, Svanberg, Destro, Okwonkwo, Orsolini, Palacio. Allenatore: Filippo Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny;De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Benatia, Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Pinsoglio, Perin, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola, Siano. Allenatore: Massimiliano Allegri

Bologna-Juventus: i precedenti del match

Il Bologna ha incontrato ben 14 volte la Juventus in Coppa Italia, con i bianconeri che hanno vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Bologna in Coppa Italia, realizzando 14 gol nel parziale. Il Bologna non batte la Juventus in tutte le competizioni dal febbraio 2011, da allora i bianconeri hanno registrato 11 vittorie e tre pareggi. L’ultimo incontro di Coppa Italia tra Bologna e Juventus risale all’ottavo di finale del 2011/12, finito 2-1 per i bianconeri a Torino.

Bologna-Juventus: l’arbitro del match

Sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma, l’arbitro che dirigerà il match tra Bologna e Juventus, in programma sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20.45. Il fischietto 35enne sarà coadiuvato da Gori e Rossi, quarto ufficiale sarà invece Rapuano. Al Var pronti invece Calvarese e Lo Cicero.

Bologna-Juventus Streaming: dove vederla in tv

