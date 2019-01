Buffon fa 41 anni: gli auguri della Juve – FOTO

Auguri di compleanno a Gigi Buffon. Il portiere, ora al Psg, ha ricevuto gli auguri di compleanno da parte della Juventus

La Juve non dimentica il suo campione. I bianconeri hanno postato sui propri social gli auguri a Gigi Buffon. Il portiere, 17 anni in bianconero, ha lasciato la Juve in estate e si è accasato a Parigi, col Psg, ma il club juventino non ha dimenticato il suo campione. «Leggenda. Fuoriclasse. Infinito. Buon compleanno da tutti noi» ha scritto la Juventus sui suoi social. Auguri bianconeri dunque per il portierone che spegne 41 candeline. Primo compleanno francese per l’estremo difensore ex Juve. Primi auguri da ex da parte della Juve.