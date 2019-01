Burdisso in Italia per Nandez e Palomino: incontri con Cagliari e Atalanta

Il D.s del Boca Juniors, Burdisso, ha incontrato oggi Cagliari e Atalanta per discutere di Nandez e Palomino.

Il Direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, è volato oggi in Italia per discutere con Cagliari e Atalanta della cessione di Nahitan Nandez e del possibile acquisto di José Luis Palomino. L’accordo economico per portare in Sardegna il centrocampista uruguayano fra gli Xeneizes e il club rossoblù è già stato trovato, e si aggira sui 21 milioni di euro, ma vanno definite le modalità di pagamento, sulle quali manca ancora un’intesa. Il problema principale è rappresentato dalle tasse che gli argentini dovranno pagare, pari a circa il 15% della somma totale incassata dalla vendita del giocatore e superiori alla prima rata che il Cagliari dovrebbe pagare (circa 2 milioni di euro). Le parti continueranno a lavorare per raggiungere l’accordo definitivo.

Il Boca Juniors vorrebbe invece riportare in Argentina il difensore nerazzurro Palomino, ma al momento, secondo quanto riporta “Sky Sport”, l’Atalanta continua a rispondere picche. Il centrale è infatti un titolare della squadra di Gasperini, e i 7 milioni di euro proposti dal Boca sono stati rispediti al mittente. Anche in questo caso la situazione resta di fatto aperta a ogni soluzione.

NANDEZ-CAGLIARI, ANGELICI ANNUNCIA: «OFFERTA ACCETTATA, MA…»