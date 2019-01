Cagliari in forcing per Nandez: offerta per l’intero cartellino

Pressing Cagliari per Nandez: presentata al Boca Juniors un’offerta da circa 18 milioni di euro per tutto il cartellino: c’è fiducia.

Il Cagliari insiste per il centrocampista Nahitan Nandez del Boca Juniors. Il club del presidente Giulini vuole un grande colpo a gennaio e stringe i tempi con gli Xeneizes. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, nella giornata di oggi le parti hanno lavorato in modo incessante per raggiungere un’intesa per il trasferimento in Sardegna dell’uruguayano classe 1995.

Il Cagliari avrebbe presentato agli argentini una nuova offerta: 20 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro, per l’intero cartellino di Nandez, e non più per il 70%, percentuale sulla quale si era trattato in un primo momento. Un’offerta definitiva, quella della società rossoblù, da prendere o lasciare, con nessuna percentuale che resterebbe al club argentino. Il Boca riflette e darà nei prossimi giorni la sua risposta, ma le sensazioni al momento sono positive. Il dialogo fra le parti è continuo e la fumata bianca non sembra lontana, per la gioia del Cagliari e dei suoi tifosi.

