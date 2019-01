Inter, tutto su Carrasco e De Paul. Candreva in Cina e Perisic…

Antonio Candreva potrebbe finire al Dalian Yifang in cambio di Yannick Ferreira Carrasco. De Paul arriva subito? le ultimissime

Inter ancora attivissima sul mercato. Il club nerazzurro, dopo aver chiuso, un po’ a sorpresa, l’accordo per Cedric Soares, cerca un nuovo rinforzo in attacco e potrebbe pescare in Cina. Il club di Suning è sulle tracce di Yannick Ferreira Carrasco, esterno d’attacco belga ex Atletico Madrid. Il classe ’93 potrebbe tornare in Europa e l’Inter, anche in virtù della possibile cessione di Ivan Perisic all’Arsenal, sta pensando al belga per regalare un rinforzo di spessore a mister Luciano Spalletti.

L’ultima idea, secondo Sky Sport, è quella di uno scambio con Antonio Candreva. L’esterno italiano ha chiesto la cessione attraverso le parole del suo procuratore, e potrebbe andare in Cina, al Dalian Yifang. La società del presidente Zhang lavora con il club cinese e a breve potrebbero esserci novità importanti. Attenzione anche a Rodrigo De Paul. Il giocatore è stato bloccato dai nerazzurri per giugno ma, qualora Perisic dovesse andar via a gennaio (l’Arsenal ha offerto 5 milioni per il prestito più un diritto di riscatto fissato a 40 milioni, ma l’Inter lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo) l’Inter proverebbe ad anticipare l’affare. Lunedì l’incontro con l’Udinese. Attenzione poi, come vi abbiamo riportato in esclusiva, al Napoli che ha offerto 30 milioni più il prestito di Younes ai friulani.