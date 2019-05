Chelsea-Arsenal in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la finale di Europa League 2018/19

Il Chelsea di Maurizio Sarri sfida l’Arsenal di Unai Emery nel derby inglese della finale di Europa League 2018/19 in programma mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. Chelsea-Arsenal: per entrambe le squadre in caso di vittoria arriverebbe il primo trofeo stagionale. I Blues sono infatti arrivati in finale di League Cup, ma hanno poi ceduto al Manchester City ai rigori, contro cui hanno perso anche la Community Shield a inizio anno (0-2). In Premier si sono piazzati al 3° posto con 72 punti dietro Liverpool e Manchester City. L’Arsenal si è piazzato invece al 5° posto in Premier League, e la vittoria dell’Europa League sarebbe fondamentale in casa Gunners anche per la disputa della Champions League nella prossima stagione.

Il derby inglese Chelsea-Arsenal, il cui calcio d’inizio è previsto per le 21.00, sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita sarà trasmessa inoltre in chiaro sul digitale terrestre su TV8 (canale 8 del DTT). La gara sarà inoltre trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

CHELSEA-ARSENAL

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: mercoledì 29 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Baku)

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson; Barkley, Jorginho, Kovacic; Willian, Higuain, Hazard. Allenatore: Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Emery

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA