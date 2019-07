Copa America, Cile-Perù: streaming e probabili formazioni

Cile-Perù streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la seconda semifinale della Copa America 2019

Il Cile di Reinaldo Rueda, campione del Sudamerica in carica, sfida la sorpresa Perù di Ricardo Gareca nella seconda semifinale della Copa America 2019. Cile-Perù: la Roja si è qualificata alle semifinali dopo il 2° posto nel Girone C dietro l’Uruguay e la vittoria ai calci di rigore nei quarti di finale contro il Paraguay, l’Albirroja invece, qualificatasi come migliore terza nel Girone A, ha battuto ai rigori l’Uruguay nei quarti di finale.

Nel Cile gioca anche l’unico ‘italiano’ presente nelle due rose, ovvero il regista del Bologna Erick Pulgar. La vincente di Cile-Perù sfiderà poi nella finalissima del torneo la vincente del Superclasico delle Americhe fra Brasile e Argentina. Perù-Cile si disputerà giovedì 4 luglio 2019 alle ore 2.30 italiane nel palcoscenico dell’Arena do Gremio di Porto Alegre. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre partite del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva. La piattaforma una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN).

La partita inoltre sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q, Playstation 4 o Xbox e dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Cile-Perù

Competizione: Copa America 2019

Quando: giovedì 4 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 2:30

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Arbitro: Wilmar Roldan (Colombia)

Stadio: Arena do Gremio (Porto Alegre)



Le probabili formazioni

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, E. Vargas, A. Sanchez. Ct. Rueda

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carillo, Cueva, Flores; Guerrero. Ct. Gareca