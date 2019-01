Inzaghi soddisfatto: «Brava Lazio! Sul mercato…»

Lazio qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, Novara superato 4-1: ecco l’analisi nel post-gara di Simone Inzaghi

Lazio-Novara è terminata 4-1, biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia. Diverse note positive per il tecnico Simone Inzaghi, soddisfatto ai microfoni della Rai: «Ho chiesto ai ragazzi una grande prova di concentrazione, sono entrati con lo spirito giusto abbiamo vinto meritatamente sappiamo che una volta passati i quarti potremmo già essere in semifinale siamo in un buon momento giochiamo bene a calcio quindi sono soddisfatto. Nel secondo tempo l’unica pecca è stata quella di non concretizzare, abbiamo subito 3 gol su rigore nelle ultime 5 gare, oggi mi sarebbe piaciuto non subirlo, c’è rammarico di non aver trovato il gol ma sono contento anche di chi è subentrato, ho raccolto cose positive da questa gara».

Simone Inzaghi poi parla del mercato, come riporta Lazionews24.com: «Nessuno mi ha chiesto di essere ceduto, tutti vorrebbero giocare ma io ho 26 giocatori e 3 portieri, mi spiace a volte dover mandare qualcuno addirittura in tribuna e non poterlo farlo allenare con la squadra ma siamo tanti. Qualche giocatore in più vedremo se riusciremo a piazzarlo, ho un gruppo di veri professionisti ma da allenatore devo fare delle scelte. Con la società c’è un continuo confronto, so che stanno lavorando per me spero che possa arrivare qualcosa a seconda di chi esce. Se faremo qualcosa lo faremo per migliorarci perché è l’obiettivo di tutti quanti. Ho la fortuna di avere un giocatore come Lulic che sta facendo grandissime cose, è abituato a giocare a sinistra ma all’occorrenza potrei utilizzarlo a destra senza dimenticare Patric che ha sempre fatto il suo dovere e a sinistra Lukaku e Durmisi penalizzati da infortuni ma che ora stanno tornando e hanno fatto bene entrambi oggi».