Crisi Fiorentina, i Della Valle confermano Pioli: domani si valuterà il mini-ritiro

Stefano Pioli guiderà ancora la Fiorentina anche per la prossima sfida contro il Bologna, domani l’incontro tra dirigenza e squadra

Non ci sarà alcun avvicendamento sulla panchina della Fiorentina. E’ questa la decisione presa dalla famiglia Della Valle che ha voluto dare ancora un’altra chance a Stefano Pioli dopo la sconfitta inattesa contro il Frosinone in casa. Dunque, il tecnico emiliano sarà ancora sulla panchina viola per la prossima sfida contro il Bologna e probabilmente sarà ancora lui a guidare la squadra in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta. Di certo, Pioli lascerà la panchina a fine stagione ma forse proprio questo clima di incertezza attorno al tecnico ha destabilizzato l’ambiente creando dei malumori nello spogliatoio viola.

Secondo quanto si apprende dal TgR Rai Toscana, martedì ci sarà l’atteso confronto tra dirigenza e squadra per decidere se iniziare o meno un mini ritiro in vista delle prossime gara di campionato, ma soprattutto in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, l’unico obiettivo stagionale rimasto che potrebbe salvare una stagione fin qui disastrosa.