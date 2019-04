Nonostante la crisi di risultati del Genoa, il presidente Enrico Preziosi dopo un summit ha deciso di confermare in panchina Prandelli

Nessun nuovo ribaltone in panchina: il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, al termine di un vertice societario cui ha preso parte anche il tecnico di Orzinuovi, ha deciso di confermare la fiducia a Cesare Prandelli e di puntare su di lui fino al termine della stagione per conquistare la salvezza. Lo riporta “Sky Sport”, secondo cui il patron rossoblù avrebbe pensato che non era il caso di stravolgere gli equilibri venutisi a creare in seno alla squadra, nonostante i risultati deficitari dell’ultimo periodo.

Durante la giornata di Pasqua erano circolate con insistenza le voci di un possibile ritorno di Davide Ballardini, ma sembra che il tecnico ravennate non tornerà a guidare i liguri. La squadra si trova al momento al 15° posto assieme al Bologna con 35 punti, ad appena 5 lunghezze dalla zona retrocessione, rappresentata dall’Empoli. A Prandelli toccherà dunque risollevare in qualche modo nelle ultime 5 giornate le sorti della squadra, reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, e con una vittoria che manca ormai dallo scorso 17 marzo per i liguri (2-0 casalingo contro la Juventus).