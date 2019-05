Europei Under 21, Orsolini: «Dobbiamo provare a vincere»

Europei Under 21, Orsolini ha parlato in vista della competizione continentale, che si terrà in Italia dal 16 al 30 giugno

Riccardo Orsolini, reduce da una grande stagione con il Bologna, ha parlato in vista degli Europei Under 21: «Quando fai un Europeo in casa hai maggiori responsabilità, hai la pressione mediatica, le persone si aspettano che tu vinca».

«Sappiamo cosa si aspettano tutti per questo abbiamo il dovere di provare a vincere l’Europeo. I ragazzi che scenderanno dalla Nazionale A? Saranno uno stimolo».