Pezzella elogia la Fiorentina: «Noi ci crediamo sempre»

Fiorentina-Sampdoria è finita 3-3, prestazione di carattere dei viola: ecco l’analisi del capitano gigliato German Pezzella

Gol ed emozioni all’Artemio Franchi di Firenze: Fiorentina-Sampdoria è finita 3-3. Ecco le parole del difensore viola German Pezzella a Sky Sport: «Noi ci crediamo sempre, siamo andati sul 2-1 anche con un giocatore in meno. Abbiamo concesso due reti da non concedere, alla fine ce l’abbiamo messa tutta e per fortuna la palla è entrata. Portiamo a casa un punto che era difficile per come si era messa nel primo tempo».

Continua capitan Pezzella: «Muriel lo conosco da tempo, è un calciatore fortissimo: si è inserito molto bene nel gruppo, è un ragazzo per bene che ha voglia di crescere. Oggi ha segnato due gol incredibili». E conclude: «Dopo il rigore siamo andati in confusione e hanno segnato il 3-2 subito, ma abbiamo trovato la forza di andare a riprenderli».