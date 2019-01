Prova di forza del Milan al Ferraris, vittoria per 0-2 sul Genoa di Cesare Prandelli: ecco le parole di Gigi Riccio nel post-partita

Genoa-Milan è finita 0-2, soddisfatto Gigi Riccio: il vice-allenatore rossonero ha sostituito lo squalificato Gennaro Gattuso e si è detto entusiasta della prova di Cutrone e compagni. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Per una mezz’ora abbondante abbiamo fatto fatica, non trovavamo le distanze giuste e ci allungavamo troppo, soprattutto dal lato di Suso, non riuscivamo ad aiutare Abate e Conti. Abbiamo fatto fatica anche a muoverci senza palla, dopo la mezz’ora siamo venuti fuori e dato profondità soprattutto con Conti. Poi nel secondo tempo abbiamo consolidato i nostri principi di gioco, per fortuna è andata bene».

Continua Gigi Riccio, parlando della partenza di Gonzalo Higuain: «Era nell’aria da qualche giorno l’addio di Higuain, ma noi alleniamo chi abbiamo a disposizione, voglio sottolineare le grandi prestazione di Cutrone che oggi è stato eccezionale, ha continuato a scattare tutta la partita. Ci ha permesso di giocare sulla trequarti coi nostri giocatori più tecnici». Infine, sulla battaglia del Ferraris: «Tutti hanno fatto fatica all’inizio, i centrocampisti sono venuti fuori nel secondo tempo, Borini doveva allungare e invece veniva troppo incontro. Paquetà è un giocatore tecnico con grandissimi margini di crescita, può essere incisivo negli ultimi metri ed è molto disponibile in fase di copertura. È un giocatore che può fare veramente bene»