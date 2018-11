Gomez sbotta contro il dominio Juventus: «Diventa noioso, speriamo…»

Il capitano dell’Atalanta Gomez sbotta contro il dominio Juventus in Serie A: «Speriamo che le milanesi tornino ad alto livello».

Alejandro Gomez non ha mai avuto troppi peli sulla lingua. Intervistato da “Sky Sport” sull’attuale momento del massimo campionato italiano, il “Papu”, fra il serio e il faceto, non ha nascosto il suo punto di vista, esprimendolo in modo chiaro. «Il dominio della Juventus – ha affermato – diventa un po’ noioso, speriamo che adesso le milanesi possano tornare ad alto livello, cosicché il campionato possa essere più equilibrato».

«La verità – ha proseguito il capitano dell’Atalanta – è che nessuno riesce ancora a stare dietro alla Juve. Magari l’anno scorso il Napoli le è stato vicino, ma la Juve riesce a trovare la forza, la mentalità vincente per non mollare mai una partita. Portare in Italia un giocatore come Cristiano Ronaldo ti fa capire come lavorano i bianconeri».

Passando invece al suo futuro, il “Papu” conferma l’ambizione di giocare in futuro in una big. «Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in una grande squadra, magari che partecipa alla Champions», ha ammesso. «Se però non dovesse succedere, non avrei rimpianti. – ha concluso – Ho fatto bene sia a Catania, sia qui. Anche se non riuscirò ad andare in una grande, sono contento così. Mi ritengo un calciatore del popolo, tutti i tifosi hanno una parola di affetto per me».

GOMEZ, CHE GOL IN ATALANTA-INTER! – VIDEO