Perisic, tifosi dell’Inter infuriati sui social: «Mai più a San Siro» – FOTO

Beppe Marotta ha confermato che Ivan Perisic ha chiesto la cessione, tifosi dell’Inter furiosi sui social: ecco le prime reazioni

Le parole di Beppe Marotta nel pre-partita di Torino-Inter non hanno lasciato spazio a dubbi: Ivan Perisic ha chiesto la cessione a gennaio, l’esterno offensivo ha la valigia pronta e attende l’offerta concreta per il trasferimento. Un fulmine a ciel sereno, forse, per il Biscione: tutto verrà deciso nei prossimi quattro giorni.

E i tifosi nerazzurri hanno preso posizione: tutti dalla parte della società e contro l’ex Wolfsburg, definito ingrato. C’è chi chiede che non metta più piede a San Siro e chi è pronto a svenderlo al miglior offerente, ecco una carrellata di tweet sul destino del croato

Dopo le parole di Marotta perisic non deve più mettere piede a san Siro #Inter #Marotta #Perisic — MV93 (@MVadrucci) January 27, 2019

#Marotta che conferma che #Perisic ha chiesto la cessione mi piace assai. Trasparenza e chiarezza, questo meritano i tifosi. E certi indegni schifosi non devono MAI più vestire la maglia più bella e importante del mondo.#fuoridallepalle — Informazione Nerazzurra (@info_nerazzurra) January 27, 2019