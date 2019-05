Inter, Conte parla dell’impronta che darà alla squadra con il suo arrivo: addio alla leggendaria pazzia dei nerazzurri

Antonio Conte mette subito le cose in chiaro, per quanto riguarda l’aspetto tecnico della sua Inter. L’allenatore ex Juve è arrivato per stravolgere la squadra nerazzurra, attraverso i suoi metodi che si basano sul duro lavoro.

«Vogliamo ritornare ai fasti di un tempo. La mia squadra non sarà pazza ma regolare e forte», ha dichiarato oggi a Madrid il neo allenatore dell’Inter.