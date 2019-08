International Champions Cup 2019, Manchester United-Milan streaming e probabili formazioni: ultimo impegno dei rossoneri nel torneo

Il Milan di Marco Giampaolo chiude la sua avventura nell’International Champions Cup affrontando il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I rossoneri, che già contro il Benfica hanno mostrato progressi importanti sotto il profilo del gioco, proveranno a riscattarsi sotto il profilo del risultato con i Red Devils, dopo aver rimediato una duplice sconfitta per 1-0 contro le Aquile e il Bayern Monaco nel primo impegno. Manchester United-Milan: la sfida fra gli inglesi e il Diavolo si giocherà il pomeriggio di sabato 3 agosto 2019 alle ore 18.30 al Principality Stadium di Cardiff.

Per l’allenatore rossonero Marco Giampaolo sarà l’occasione per lavorare sulla rosa a disposizione, in attesa di poter disporre dei nuovi acquisti del calciomercato, Rafael Leão e Duarte. In Inghilterra, dopo il debutto assoluto con il Benfica, potrebbe trovare maggior minutaggio Krunic a centrocampo, mentre davanti dovrebbe essere confermato il tandem Piatek-Castillejo con Suso a supporto sulla trequarti.

La partita Manchester United-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Manchester United-Milan

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Sabato 3 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 18.30

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Principality Stadium (Cardiff)



Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba; Daniel James, Mata, Martial; Rashford. All. Solskjaer.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo

