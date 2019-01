James Rodriguez al Napoli? Parla Kovac: «Si sta giocando il suo futuro»

Il Napoli sogna il colpo James Rodriguez, Kovac lo avverte: «Chiunque voglia un nuovo contratto, deve dare il meglio di sé in campo».

Il Napoli culla il sogno del colpo James Rodriguez. I partenopei puntano sull’ottimo rapporto fra il giocatore e Carlo Ancelotti, pur conseapevoli che l’operazione si presenta essere molto complessa, per provare a portare in azzurro l’ex Real Madrid nella prossima stagione. Sul futuro del giocatore si è espresso oggi in conferenza stampa il suo allenatore al Bayern Monaco Niko Kovac.

«James Rodriguez? Si sta giocando il suo futuro. – ha dichiarato l’ex Ct della Croazia – Chiunque voglia un nuovo contratto con il Bayern deve dare il meglio di sé sul campo. Questo vale per tutti, anche per lui». In estate i bavaresi dovranno decidere se riscattare o meno il colombiano per la cifra stabilita due anni fa di 35 milioni di euro e il riscatto a questo punto appare tutt’altro che scontato, soprattutto se il suo rendimento in campo non crescerà rispetto alla prima parte di stagione. Ed è qui che il Napoli potrebbe inserirsi in maniera importante intavolando una trattativa con il Real Madrid.

A limitare James Rodriguez anche un problema fisico al ginocchio, ma ormai il trequartista è pienamente recuperato, come assicura il suo allenatore: «Ho parlato con James molte volte, – ha spiegato Kovac – lo vedo motivato e concentrato. Ora vuole giocare e dare il suo contributo alla squadra». La sua permanenza a Monaco di Baviera dipenderà da cosa riuscirà a fare da qui a maggio.

NAPOLI, FABIAN RUIZ NON SI PONE LIMITI: «VORREI DIVENTARE IL NUOVO XAVI»