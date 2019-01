Non solo Caceres, la Juventus farà un ulteriore acquisto in difesa: i bianconeri puntano Bruno Alves, esperto centrale del Parma.

Non uno ma ben due rinforzi in difesa nelle ultime ore del calciomercato invernale. La Juventus intende fare un ulteriore sforzo per permettere al tecnico Massimiliano Allegri di affrontare con relativa tranquillità gli impegni di febbraio e marzo in Italia e in Europa. La distorsione alla caviglia destra riportata nella sfida con la Lazio costringerà infatti Leonardo Bonucci a star fuori dai campi per almeno un mese. Ecco perché Madama, oltre a Caceres, farà un ulteriore sforzo per portare a Torino un giocatore esperto ed affidabile. In tal senso la Vecchia Signora ha messo gli occhi sul portoghese del Parma Bruno Alves, e secondo “Tuttosport” potrebbe tentare un assalto in extremis al giocatore. Bonucci, a causa del suo infortunio, rischia seriamente di saltare i quarti di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

