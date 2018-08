Dove vedere Juve-Lazio in streaming ed in diretta tv

Juventus-Lazio streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita della 2ª giornata di Serie A 2018/2019

Juventus-Lazio è l’anticipo di campionato che apre la 2ª giornata di Serie A 2018/2019: la sfida è in programma presso l’Allianz Stadium di Torino alle ore 18 di sabato 25 agosto 2018. Grandissima attesa in casa bianconera per il debutto casalingo di Cristiano Ronaldo dopo il buon esordio assoluto – ma privo di reti – nella prima di giornata contro il Chievo (2 a 3). Dall’altra parte, a sfidare la formazione allenata da Massimiliano Allegri, quella di Simone Inzaghi, reduce dalla cocente sconfitta in casa di sabato scorso contro il Napoli (1 a 2). Juve-Lazio sarà dunque un big match per moltissimi aspetti interessante: diamo un’occhiata alle informazioni principali della gara e alle indicazioni su come vederlo in diretta tv ed in streaming.

Juve-Lazio verrà trasmessa a partire dalle ore 18 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD al 241). Non è tutto ovviamente: l’incontro potrà essere seguito anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go e – per chi ne fosse in possesso – tramite NOW TV (visibile anche in tv tramite smart tv e NOW TV Smart Stick). Juventus-Lazio sarà inoltre disponibile anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale con ampio pre-partita direttamente tramite il nostro sito.

Juventus-Lazio: probabili formazioni

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe confermare in massima parte la formazione già vista all’opera alla prima contro il Chievo: dunque in campo ancora il 4-2-3-1 con Ronaldo unica punta. In difesa la sola novità possibile è a destra: al momento Joao Cancelo è in pole position per la riconferma, ma alle sue spalle si contendono un posto Juan Cuadrado e – più defilato – Andrea Barzagli. A centrocampo l’unico sicuro di giocare è Miralem Pjanic, mentre al fianco del bosniaco è ballottaggio tra Sami Khedira – ancora favorito – e Blaise Matuidi, Emre Can invece dovrebbe accomodarsi in panchina. Nessun probabile cambiamento in attacco: alle spalle di CR7 il trio composto da Paulo Dybala al centro e gli ottimi Douglas Costa e Federico Bernardeschi (autore del gol decisivo sabato scorso) sulle fasce. In lotta per una maglia da titolare c’è però anche Mario Mandzukic che, eventualmente, potrebbe prendere il posto proprio dell’ex Fiorentina.

QUI LAZIO – Ancora squalificato in difesa Patric, ma per Simone Inzaghi ci sono due buone notizie: il rientro in squadra di Lucas Leiva in mezzo al campo e Senad Lulic sulla fascia. Entrambi dovrebbero immediatamente trovare posto tra i titolari rilevando rispettivamente il neo-acquisto Milan Badelj e l’ex della gara Martin Caceres. Possibile anche un cambio di atteggiamento tattico per i biancocelesti che dovrebbero passare dal prudente 3-5-1-1 visto all’opera contro il Napoli, ad un compatto ma più offensivo e tradizionale 3-5-2. In difesa resta la grana dell’infortunio di Luiz Felipe: non dovesse farcela il brasiliano, al suo posto ci sarà uno tra Wallace e Bastos. A sinistra Adam Marusic pare ancora in vantaggio rispetto a Dusan Basta. In avanti confermatissima la coppia composta da Ciro Immobile e Luis Alberto.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1) – Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi