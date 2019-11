Juventus-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Milan streaming e probabili formazioni: il posticipo della 12ª di A è il big match fra i bianconeri e i rossoneri

La 12ª giornata di Serie A si conclude all’Allianz Stadium di Torino con il big match che mette di fronte la Juventus di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli. I bianconeri vogliono rispondere all’Inter di Conte per mantenere la vetta della classifica, hanno 29 punti e sono tuttora imbattuti, i rossoneri cercano una vittoria di prestigio che segni il riscatto dopo un avvio di stagione da incubo e si trovano in 13ª posizione con il Sassuolo a quota 13 punti. Juventus-Milan: la partita si giocherà domenica 10 novembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Milan

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 10 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Sarri recupera De Ligt e Cristiano Ronaldo, che saranno entrambi in campo dal 1′ nonostante i lievi problemi fisici che ne avevano messo in dubbio la presenza contro il Milan. Davanti accanto a CR7 l’ex Higuain è favorito su Dybala, mentre sulla trequarti Bernardeschi potrebbe spuntarla su Ramsey e Douglas Costa. A centrocampo spazio a Bentancur come mezzala destra accanto a Pjanic e Matuidi. In difesa, detto di De Ligt, a destra Cuadrado sarà preferito a Danilo e a sinistra Alex Sandro a De Sciglio. Fra i pali ci sarà Szczesny.

MILAN – Pioli vara qualche novità nel Milan. La più importante è legata all’esclusione di Kessié a centrocampo per scelta tecnica. L’ivoriano non è stato nemmeno convocato e al suo posto ci sarà spazio per Krunic assieme a Paquetá e a Bennacer, preferito in regia a Biglia. In difesa, visto l’infortunio di Musacchio, conferma al centro per il brasiliano Leo Duarte accanto a Romagnoli, mentre a destra Conti dovrebbe spuntarla su Calabria e a sinistra Theo Hernández sarà preferito a Ricardo Rodríguez, tornato a disposizione dopo l’infortunio. Davanti si rivedrà dal 1′ Suso nel tridente con Piatek e Calhanoglu.



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Leo Duarte, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

