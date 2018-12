La Juventus si gode Cristiano Ronaldo: nessuno segna come lui in Europa

Cristiano Ronaldo quest’anno non vincerà il Pallone d’Oro, ma è il primo in Europa per numero di gol nell’anno solare: ben 39.

La rete dal dischetto con cui ha castigato sabato sera il portiere della Fiorentina Lafont è valsa a Cristiano Ronaldo la vetta della classifica dei marcatori di Serie A con 10 reti, a pari merito con il polacco Piatek. Il fuoriclasse portoghese ha eguagliato il record di Charles del 1957-58 e continua a snocciolare numeri impressionanti in zona gol. Anche se quest’anno non sarà premiato con il Pallone d’Oro, che andrà al suo ex compagno di squadra Luka Modric, il portoghese primeggia in Europa per numero di reti nell’anno solare.

Nessuno nel 2018 ha fatto infatti meglio di CR7: ben 39 gol segnati, due in più del suo eterno rivale Lionel Messi, e a una sola lunghezza dal traguardo delle 40 marcature. Numeri impressionati, i suoi, che lo avvicinano alla soglia dei 34 anni al rendimento del suo quadriennio d’oro (dal 2012 al 2015) quando in 12 mesi superava stabilmente quota 50. Con la Juventus peraltro Ronaldo ha già superato i 1500 minuti in campo (è il più presente dei bianconeri) e quella avvenuta al Franchi è stata per lui la prima sostituzione stagionale, a conferma di quanto Allegri lo consideri fondamentale. Il prossimo obiettivo è già fissato: superare la fatidica quota 40, e se la forma resterà quella delle ultime gare, non sarà difficile per CR7 conseguirlo prima di Natale.

