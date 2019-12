Lazio-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

La Juventus sfida in trasferta la Lazio nell’anticipo del sabato sera della 15ª giornata di Serie A: dove vedere la gara in streaming e probabili formazioni

Superata in classifica dall’Inter di Antonio Conte, la Juventus di Maurizio Sarri è chiamata nell’anticipo serale del sabato della 15ª giornata di Serie A alla difficile trasferta di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri sono secondi con 36 punti, mentre i biancocelesti occupano il 3° posto a quota 30. Lazio-Juventus: la partita si giocherà sabato 7 dicembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Lazio-Juventus sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Lazio-Juventus su DAZN vedrà protagonisti Diletta Leotta, Federico Balzaretti e Dejan Stankovic.

Lazio-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 7 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Dove vederla in streaming: Segui live Lazio-Juventus solo su DAZN

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna



Lazio-Juventus, probabili formazioni

LAZIO – Simone Inzaghi si affiderà al suo undici migliore. Davanti tandem d’attacco composto dal bomber Immobile e Correa al suo fianco. In mezzo al campo Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali, con Lucas Leiva in regia. Sulle fasce agiranno Lazzari a destra e Lulic a sinistra. La linea a tre difensiva, davanti a Strakosha, sarà composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Indisponibili per infortunio Jordan Lukaku, Marusic e Patric.

JUVENTUS – Qualche problema per Sarri, che potrebbe dover fare a meno di Khedira per il problema riportato dal tedesco al ginocchio. Se non dovesse farcela al suo posto da mezzala destra giocherebbe Bentancur, con Pjanic in regia e Matuidi mezzala sinistra. Sulla trequarti k.o. Ramsey oltre a Douglas Costa, toccherà a Bernardeschi sostenere le due punte, con Dybala che potrebbe spuntarla su Higuain per far coppia con Cristiano Ronaldo. In difesa Cuadrado e Alex Sandro si candidano come terzini, mentre Bonucci e De Ligt formeranno la coppia centrale.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

