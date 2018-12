Marcatori all-time Serie A, Quagliarella supera Pruzzo

Serata da incorniciare per Fabio Quagliarella: la doppietta al Bologna lo rende il giocatore più anziano in Europa ad aver fatto almeno 7 gol.

Passano gli anni, ma Fabio Quagliarella continua a segnare tanti gol. Nonostante le 35 candeline, la punta napoletana con la doppietta agli emiliani è già arrivata a quota 7 reti in Serie A, diventando il giocatore “più anziano” nei 5 maggiori campionati europei ad aver raggiunto almeno quella quota di marcature.

Quagliarella supera Pruzzo: grazie ai 2 gol firmati al Ferraris, inoltre, Quagliarella continua a scalare anche la classifica dei marcatori all-time della Serie A: con 134 reti ha superato Roberto Pruzzo, diventando il 36° miglior marcatore all-time del massimo campionato italiano. Il sorpasso però è arrivato anche nella classifica dei marcatori all-time della Sampdoria: diventano infatti 54 le reti fatte con indosso la maglia blucerchiata, 2 in più di quelle di Edwing Ronald Firmani, e ora Quagliarella è il 6° miglior bomber nella storia dei blucerchiati in Serie A.

«Potevamo sbagliare anche questa partita – ha commentato l’esperto attaccante, intervenuto ai microfoni di “DAZN” – Sapevamo che sarebbe stata difficile, il Bologna in classifica non è messo bene e sapevamo che sarebbe venuto qui a far battaglia. Noi ci siamo calati nella stessa mentalità, perché sappiamo bene che le partite in Serie A non sono mai facili».

«Siamo stati bravi, – ha aggiunto Quagliarella – poi loro hanno subito trovato il pareggio, ma abbiamo giocato con grande umiltà e portato a casa una partita importante. La mia forma? Non c’è nessun segreto, se non l’amore per questo sport. Finché le forze mi reggono, non mi risparmio mai. Il grazie va dato anche alla squadra, che mi mette sempre nelle condizioni di far bene».

