Milan-Benevento, 34ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio sabato 21 aprile alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Milan-Benevento è la gara in programma a San Siro per il 34° turno del campionato di Serie A. I rossoneri di Gattuso sono reduci da quattro pareggi consecutivi e non trovano la vittoria dal 18 marzo (3-2 casalingo sul Chievo). Con 54 punti in classifica, il Milan deve fare punti per rafforzare il sesto posto ‘minacciato’ dalle inseguitrici. Di fronte, un Benevento (14) ormai destinato alla retrocessione in Serie B, che potrebbe concretizzarsi al ‘Meazza’. Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore milanista Gennaro Gattuso ha presentato così la partita: «Giochiamo contro una squadra che non ha nulla da perdere e che gioca bene a calcio grazie a De Zerbi. Ha grandissime idee, molto preparato, quando vedo un mio collega cerco sempre di rubare loro qualcosa. Arrivare in Europa League per il Milan è fondamentale, è importante per noi arrivare in Europa perché un club come il Milan non può star fuori dall’Europa. Non vinciamo da un mese, ma dobbiamo giocare da squadra e avere una grande mentalità».

La partita in programma sabato 21 aprile alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Milan-Benevento potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Milan-Benevento, probabili formazioni

Gattuso non può contare su Calhanoglu (infortunio al ginocchio) e il suo posto da esterno sinistro dovrebbe esssere preso da Borini. Con Suso sul versante destro, Cutrone è pronto a tornare titolare al centro dell’attacco. Per De Zerbi sono due i dubbi maggiori: ballottaggio tra Viola e Cataldi a centrocampo e tra Iemmello e Lombardi per un posto in attacco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini.

BENEVENTO (4-4-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Djuricic, Sandro, Cataldi, Brignola, Diabaté, Iemmello.

Milan-Benevento, curiosità e statistiche

Milan e Benevento si affrontano per la seconda volta in una gara ufficiale: la prima assoluta si è giocata al ‘Ciro Vigorito’ il 3 dicembre scorso ed è terminata 2-2 con la rete decisiva del portiere Brignoli nei minuti di recupero.

. Nelle ultime cinque gare di campionato, le due squadre hanno conquistato 4 punti ciascuna (4 pareggi e una sconfitta per i rossoneri, 1 vittoria, 1 pareggio e tre sconfitte per i giallorossi).

Medie reti a confronto: Milan con 44 reti segnate e 37 subite; Benevento con 28 reti all’attivo e 78 subite (di gran lunga la peggior difesa del campionato).

Milan-Benevento, l’arbitro della partita

La partita in programma al ‘Meazza’ sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia. Gli assistenti saranno Bottegoni e Prenna; Piscopo quarto uomo, al Var Giacomelli e Posado (vice).