Milan, la maledizione della numero 9: dopo Inzaghi hanno deluso tutti!

Da Pato fino a Destro, da Luiz Adriano fino a André Silva e Higuain: chi indossa la maglia numero 9 del Milan, da Inzaghi in poi, fallisce

La maledizione di Pippo Inzaghi. Potrebbe essere questo il sottotitolo ideale da incidere sotto la maglia numero 9 del Milan. Una statistica fa infatti rabbrividire i rossoneri, e soprattutto gli attaccanti pronti a sostituire Higuain nel caso partisse. Dall’addio di Superpippo, nessun attaccante che ha scelto il suo numero ha segnato più di 8 gol in campionato. Un dato assurdo pensando anche a tutti i centravanti che hanno vestito la maglia in rossonero.

Si comincia con il Papero Pato, che dopo anni con il numero 7 passa al 9, Risultato? Falcidiato dagli infortuni, il brasiliano si ferma a quattro presenze e zero gol. Seguono Alessandro Matri e Fernando Torres con un solo gol all’attivo in più di 10 presenze. Poi scocca l’ora di Desto e Luiz Adriano, che fanno un tantino meglio: 3 e 4 gol rispettivamente, ma la maledizione continua. Arriva Gianluca Lapadula che nonostante deluda, fa meglio di tutti: 8 gol in 27 presenze. Poi dall’anno scorso, riecco l’oblio: André Silva, arrivato come stella del calciomercato estivo realizza soltanto due gol, mentre il Pipita Higuain, dopo aver segnato valanghe di gol a Napoli e a Torino, si ferma a 6. Piatek (o chi per lui) è avvertito: ok il Milan, ma vietato scegliere la numero 9.