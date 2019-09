Napoli-Liverpool streaming e diretta tv: ecco dove vederla e le probabili formazioni del match di Champions League

Napoli-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv e in chiaro su Rai 1. Inoltre, sarà visibile sulle frequenze di Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – anche in pay-per-view – su Sky Sport al numero 252 dello Sky Box. Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite le app RaiPlay e Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Napoli-Liverpool potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Napoli-Liverpool è la gara in programma allo stadio San Paolo di Napoli mercoledì 3 ottobre e valida per la seconda giornata della Champions League 2018/2019. Gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti, reduci dalla sconfitta in campionato con la Juventus, viaggiano a un punto nel gruppo C della competizione dopo il pareggio sul campo della Stella Rossa nella prima giornata. I ‘reds’ di Jurgen Klopp, invece, guidano il girone con 3 punti grazie alla vittoria sul PSG maturata due settimane fa ad Anfield. Una gara di fondamentale importanza, dunque, per il prosieguo in Champions: una vittoria garantirebbe al Napoli la prima posizione nel raggruppamento dove l’altra gara in programma è PSG-Stella Rossa alle ore 18,55 (francesi a 0 punti, serbi a 1). Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Liverpool

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 3 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Rai 1 – Sky Sport Uno – Sky Sport canale 252 – NOW TV

Stadio: San Paolo di Napoli

Arbitro: Viktor Kassai (Ungheria)

Napoli-Liverpool: le probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti verso la riproposizione del 4-4-2 già visto a Torino. Gli unici due dubbi riguardano il centrocampo e l’attacco: da una parte Hamsik, non al meglio, che potrebbe partire dalla panchina e far posto a Fabian Ruiz o Diawara dal 1′; dall’altra Milik, favorito dall’inizio su Mertens. Azzurri così probabilmente schierati con Ospina tra i pali, Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Callejon, Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. Attacco con Milik e Insigne.

LIVERPOOL – Klopp non cambierà il classico sistema di gioco 4-3-3. Reds previsti in campo con l’ex romanista Alisson in porta, Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez e Robertson in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Milner, Wijnaldum e Keita. In attacco, spazio al temuto tridente formato da Mané, Firmino e Salah.

NAPOLI (4-4-2) – Ospins; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Mané, Firmino, Salah.